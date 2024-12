Quattro richieste di risarcimento per i danni subiti a causa del blocco delle corse sulla rotta Santa Teresa – Bonifacio: sono state presentate dall’avvocato olbiese Antonello Desini, per conto di altrettanti passeggeri che, due settimane fa, sono rimasti bloccati in Corsica. Si parla del blocco delle corse seguito ad un guasto della motonave Moby Giraglia.

Il legale rappresenta aziende artigiane di Olbia e Arzachena, un operatore del comparto agroalimentare di Ozieri e una società di Cagliari che si occupa della organizzazione di eventi.

Gli imprenditori sardi non hanno potuto fare rientro in Sardegna per giorni, con pesanti ripercussioni per le loro attività e per gli impegni assunti. Una dirigente pubblica è stata sottoposta a un procedimento disciplinare per l’assenza prolungata sul posto di lavoro.

L’avvocato Desini spiega: «Ho proceduto, su mandato dei miei assistiti, anche a informare l’Assessorato regionale ai Trasporti su quella che consideriamo una interruzione di pubblico servizio». Nei giorni scorsi i movimenti politici indipendentisti Entula e Core in Fronte hanno annunciato ulteriori azioni a tutela dei passeggeri dei traghetti della Moby.

