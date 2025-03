Scontro in Corte d’assise a Sassari sulle condizioni mentali di Michele Fresi, il giovane di 28 anni di Arzachena a processo per l’omicidio del padre Giovanni, orafo 58enne colpito a morte con una mazza da baseball alla testa la notte del 27 dicembre 2023.

Questa mattina difesa e parti civili si sono date battaglia sulla perizia psichiatrica. Secondo quanto dichiarato dal consulente psicologo incaricato dalla difesa (avvocato Pierfranco Tirotto) di valutare lo stato in cui versa l’imputato, il 28enne va sottoposto a una perizia psichiatrica per accertare la sua capacità di intendere e volere al momento dell’omicidio.

La difesa infatti spinge per l’infermità mentale di Fresi, dovuta all’abuso di sostanze stupefacenti: il 28enne, ascoltato dai giudici in aula, ha ammesso di fare un uso smodato di droga, soprattutto Lsd, sostanza sotto i cui effetti era anche la sera del delitto. «Era strafatto, aveva preso sette cartoncini di acido», ha raccontato l’amica di Fresi a proposito di quella notte, in cui anche lei è rimasta ferita, vittima della furia incontrollata del 28enne.

La psichiatra Veronica Dessì, consulente di parte civile, ha invece già presentato la sua relazione nelle scorse udienze del procedimento, e sostiene che Fresi non abbia alcuna malattia psichiatrica.

Nella prossima udienza, il 25 marzo, i giudici decideranno se accogliere o meno la richiesta di perizia psichiatrica sollecitata dalla difesa. Lo stesso giorno in aula è chiamata a testimoniare la madre di Fresi, con cui il 28enne ha avuto sempre un rapporto conflittuale.

(Unioneonline)

