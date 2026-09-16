Uno spazio attrezzato per accogliere, curare e sterilizzare i gatti del territorio. È stata inaugurata ieri, in un locale comunale della Ricciolina, la nuova Oasi Felina di La Maddalena, struttura realizzata per offrire un punto di riferimento alle attività di tutela degli animali e contribuire al contenimento del randagismo.

L’Oasi è composta da due stanze, servizi e un’area esterna e potrà ospitare contemporaneamente una decina di gatti. Prima del taglio del nastro il sindaco Fabio Lai ha sottolineato l’importanza dell’intervento. «Un’opera importante che permetterà ai gatti presenti sul territorio di ricevere cure adeguate e che offrirà al personale della ASL un luogo sterile, attrezzato e dedicato per effettuare le attività di sterilizzazione, cura e successiva rimessa in libertà», ha affermato il primo cittadino. Per Lai si tratta inoltre di «un intervento concreto che contribuirà anche a contrastare e ridurre il fenomeno del randagismo». A seguire la progettazione e i lavori è stata l’assessora all’Ambiente e vicesindaca Federica Porcu. «La struttura accoglierà i piccoli gatti del territorio e delle nostre colonie, ancora non riconosciute, per il periodo di degenza, per cure o per piccoli interventi, come la sterilizzazione», ha spiegato.

La struttura sarà dunque utilizzata soprattutto nelle fasi che precedono e seguono gli interventi veterinari, garantendo condizioni più adeguate per la permanenza temporanea degli animali. Terminato il periodo di cura, i gatti potranno essere rimessi in libertà secondo le procedure previste. La struttura potrà ospitare contemporaneamente una decina di gatti-degenti. Resta ora da definire la gestione dell’Oasi. Nelle prossime settimane il Comune pubblicherà un bando per individuare il soggetto al quale affidare la struttura.

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