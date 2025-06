Successo in libreria, e di pubblico nelle precedenti presentazioni, sbarca anche ad Olbia “Del coraggio e della passione. L'avventurosa storia di Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto nell'Italia contemporanea (1914-1954)”. Scritto dalla storica Eugenia Tognotti, professoressa ordinaria di Storia della Medicina e Scienze umane, saggista, editorialista, responsabile del centro studi CSAPS del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari, il volume, con la prefazione di Rosy Bindi ed edito da FrancoAngeli, verrà presentato nell’Aula Magna dell’UniOlbia, giovedì 5 giugno, alle 17.30. Con l’autrice dialogherà Maria Del Zompo, docente di Farmacologia e Farmacologia clinica, ex rettore dell’Università di Cagliari. Cogliendo ogni sfumatura, anche intima e privata, della vita coraggiosa e combattiva della medica, nata a Nuoro nel 1885, la scrittrice ci svela la biografia di una vera precorritrice dei tempi: tra le prime italiane a laurearsi in medicina, prima a prendere la patente in Sardegna, fu ufficiale sanitario, in seguito direttrice del laboratorio provinciale di profilassi e igiene. Scrittura agile e solidissima documentazione, il libro descrive perfettamente lo stravolgimento epocale in cui la vicenda di Adelasia Cocco si colloca, a cavallo fra due guerre e la dittatura fascista. Non solo. Illuminandone la caparbietà di donna, ferma sui suoi obiettivi in mezzo a mille ostacoli di una società maschilista, il libro ha il merito di celebrare quella prima generazione di donne che aprì un varco cercando di imporsi nella professione di medico. La presentazione sarà aperta e coordinata dalla dottoressa Francesca Ena; previsti gli interventi di Andrea Montella, professore ordinario di Anatomia e decano dell’Università di Sassari e Rita Nonnis Mulas, direttrice del Servizio chirurgico e senologico del San Francesco di Nuoro. Per i saluti istituzionali saranno presenti il Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e la presidente di Fidapa Bpw Italy sez.Olbia, Isabella Simongini. L’incontro si inserisce nell’ambito della rassegna letteraria “Sul Filo del discorso”, organizzata dall’Assessorato alla cultura e dalla Biblioteca Simpliciana.

