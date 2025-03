Nella nuova convenzione tra Comune di La Maddalena e Compagnia Barracellare, vengono a questa riassegnati incarichi (come lo scorso anno) relativi alla vigilanza su spiagge e litorali.

In particolare, per le attività da svolgere sulle isole minori dell’arcipelago, l’Amministrazione Comunale consente l’uso temporaneo del natante di proprietà, già munito di lampeggiante blu, radio VHF e GPS, il carburante necessario, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di assicurazione per danni a terzi.

Nell’ambito della vigilanza ambientale, inoltre, la Compagnia Barracellare predisporrà idonei servizi nelle spiagge di Caprera e sulla Strada Panoramica con particolare riguardo a Baia Trinità nel periodo 15.05/15.10, con presenza intensificata durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti di carattere ambientale, quali abbandono di rifiuti, trasporto di sassi sull’arenile, furti di sabbia o di altri beni indisponibili dello Stato, al controllo del rispetto dell’ordinanza balneare, con particolare riferimento all’occupazione dell’arenile con strutture e assembramenti di ombrelloni e coperture, al rispetto del divieto di fumo e del divieto di abbandono delle cicche, al divieto di giochi con la palla o comunque pericolosi, al divieto di utilizzo di sorgenti acustiche e di tutti i comportamenti che possano arrecare disturbo della quiete ed alla serena fruizione delle spiagge e dei litorali. Tali attribuzioni vanno ad aggiungersi a quelle tradizionali, e a quelle relative alla collaborazione al servizio di salvaguardia del patrimonio e dei beni patrimoniali e proprietà dell’Ente di appartenenza; al servizio di Protezione Civile, Lotta al randagismo e animali vaganti; alla collaborazione con la Polizia Locale (richiesta dal Responsabile del Corpo di P.L. tramite il sindaco; alla collaborazione alla Campagna Antincendio. La Compagnia Barracellare di La Maddalena, fin dalla sua istituzione, è al comando del capitano Salvatore Perra; conta complessivamente 27 barracelli, di cui 1 capitano, 1 ufficiale vice-capitano, 3 ufficiali, 2 marescialli e 20 operatori, muniti di Decreto Prefettizio ad Agente di Pubblica Sicurezza.

