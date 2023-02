Si apre oggi, Giovedì Grasso, con “fai e laldu” (la favata), cucinate secondo la tradizionale ricetta gallurese, il Carnevale Arzachenese, organizzato dal Comune e dal comitato “Chissi di Lu Carrasciali”.

L'inizio è alle 12.30 in Piazza Risorgimento, con la preparazione e la successiva degustazione. Alle 16 c’è la festa in maschera con il trucca-bambini, mascotte, giochi gonfiabili e Pentolaccia per i più piccoli. Dalle 17 serata danzante di ballo liscio, in piazza Firenze, con il fisarmonicista Danilo Putzu.

Questa di oggi è la prima delle 4 giornate di festeggiamenti carnevaleschi. Sono 5 i carri allegorici che prenderanno parte alle sfilate, in programma domenica 19 e martedì 21 febbraio, e a quella di Cannigione, in calendario domenica 26 febbraio. I temi proposti per questa edizione sono Space Jam, Fitness anni ‘80, la serie TV Mercoledì, Antica Grecia e Harry Potter. Animeranno il corteo anche 4 gruppi mascherati.

L’iniziativa è promossa dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni. Collaborano alla realizzazione del programma le associazioni di volontari Amici di Nemo, il Gruppo Folk Città di Arzachena, il Comitato Fidali 83/98 e il Comitato festeggiamenti San Giovanni Battista di Cannigione.

