È un operaio olbiese di 53 anni l’uomo rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere in località Maltana.

Stava lavorando alla manutenzione di un ponte sulla circonvallazione quando, per motivi da accertare, un oggetto metallico, probabilmente un pistone, si è staccato e lo ha colpito a un occhio.

L’impatto è stato molto violento, l’operaio è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia e il personale dello Spresal della Asl di Olbia. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta.

