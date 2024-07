Proseguono i disagi per turisti e autotrasportatori che ogni giorno provano a raggiungere la Corsica da Santa Teresa, verso Bonifacio. Le corse vengono cancellate giornalmente e garantite a singhiozzo dal giugno scorso, a causa delle continue avarie dei traghetti Moby, che dovrebbero garantire il servizio insieme alla Ichnusa Lines. Quest'ultima nelle ultime settimane si è fatta carico di una parte dei viaggatori e dei lavoratori rimasti a terra.

Una questione annosa, che si aggrava d'estate, quando il grande afflusso di turisti e auto verso l'isola della Francia, sottrae spazio ai tir che devono garantire le consegne alle aziende corse. E la riduzione del numero dei traghetti ha fatto peggiorare ulteriormente la situazione. Sul danno subito dagli autotrasportatori e dalle imprese è intervenuta la Confartigianato con il presidente Giacomo Mameli: «La situazione d’incertezza che stanno vivendo autotrasportatori, imprese e comuni cittadini, con la preoccupazione di non sapere se potranno partire o rientrare è devastante per tutto il sistema economico regionale», dice Meloni, «è necessario intervenire adesso con soluzioni reali e concrete perché quelle “tampone” o alternative, seppur lodevoli, sono condizioni provvisorie che creano incertezze agli trasportatori e alle realtà economiche della Gallura e del resto dell'Isola, perché non permettono di pianificare con necessaria certezza imbarchi, sbarchi e consegne».

Nelle scorse settimane la Regione, con l'assessora Barbara Manca, aveva ottenuto rassicurazioni dalla Moby e garanzie sul servizio, ma le avarie ai traghetti e i disagi, purtroppo, sono continuate. Martedì scorso, la rappresentante della giunta Todde ha incontrato ad Ajaccio, la responsabile dei trasporti corsa Flora Mattei, in un'ottica di rafforzamento del sistema di trasporti fra le due Isole, anche alla luce delle problematiche riscontrate nelle ultime settimane. In quest'ottica la Regione lavora alla possibilità di attivare un collegamento aereo tra le due isole, che consentirebbe di aumentare l’afflusso di passeggeri e favorirebbe anche la nascita di un sistema economico interregionale e porrebbe le basi per una alleanza culturale e commerciale.

Nel video le interviste ad alcuni autotrasportatori e al presidente di Confartigianato Imprese Sardegna Giacomo Meloni.

