Ci sono due indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura di Tempio Pausania sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce la sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura. La giovane era stata vista in un locale, poi di lei non si è saputo più nulla.

La Procura, guidata da Gregorio Capasso, procede con l’ipotesi di omicidio: una persona è indagata proprio per questo reato, un’altra per occultamento di cadavere. Si tratta, è bene sottolinearlo, di ipotesi di reato che dovranno essere verificate nel corso delle indagini, mentre gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Nell’ambito dell’inchiesta sono stati sequestrati auto e telefoni cellulari. La persona indagata per occultamento di cadavere è assistita dagli avvocati Maurizio e Nicoletta Mani, che si dichiarano certi della totale estraneità del loro assistito e attendono con serenità l’esito degli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi e sul veicolo sotto sequestro.

Le ricerche di Cinzia Pinna, nel frattempo, proseguono senza sosta.

