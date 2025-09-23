Cinzia Pinna scomparsa a Palau: ci sono due indagati, la Procura indaga per omicidioLe ricerche della 33enne di Castelsardo, nel frattempo, proseguono senza sosta
Ci sono due indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura di Tempio Pausania sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce la sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura. La giovane era stata vista in un locale, poi di lei non si è saputo più nulla.
La Procura, guidata da Gregorio Capasso, procede con l’ipotesi di omicidio: una persona è indagata proprio per questo reato, un’altra per occultamento di cadavere. Si tratta, è bene sottolinearlo, di ipotesi di reato che dovranno essere verificate nel corso delle indagini, mentre gli inquirenti non escludono alcuna pista.
Nell’ambito dell’inchiesta sono stati sequestrati auto e telefoni cellulari. La persona indagata per occultamento di cadavere è assistita dagli avvocati Maurizio e Nicoletta Mani, che si dichiarano certi della totale estraneità del loro assistito e attendono con serenità l’esito degli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi e sul veicolo sotto sequestro.
Le ricerche di Cinzia Pinna, nel frattempo, proseguono senza sosta.
***Notizia in aggiornamento***