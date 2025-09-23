Tartaruga e pietre del litorale come souvenir: turisti multati in porto a OlbiaPer i ciottoli scatta la sanzione, il prelievo dell’animale è un reato
Questa mattina, nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia - Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di Formia, in partenza per Civitavecchia, con al seguito una tartaruga e alcune pietre prelevate dalle spiagge del territorio contenute in un sacchetto della spesa.
Il tutto era stato posizionato all’interno del bagagliaio dell’auto.
Sul posto sono intervenuti i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari.
Per quanto riguarda i sassi, i passeggeri sono stati sanzionati: la multa va da 500 a 3000 euro. Il furto della tartaruga, che è protetta dalla Convenzione di Washington, costituisce invece reato.