Dieci anni senza la Provinciale 38 ed esplode la rabbia di tanti galluresi che non possono utilizzare il tratto crollato della Olbia-Tempio.

Stamattina il Comitato Monte Pino ha organizzato l'ennesimo sit in sulla Provinciale. Hanno aderito organizzazioni di categoria, amministratori pubblici e imprenditori di Olbia e dell'Alta Gallura.

La strada è crollata il 18 novembre del 2013 durante il tragico passaggio del Ciclone Cleopatra. Nonostante fosse inserita nel pacchetto emergenziale dell'Anas non è stata mai ripristinata. Il Comitato Monte Pino ha annunciato un nuovo esposto alla Procura di Tempio sul cantiere infinito, affidato in parte ad Anas e in parte alla Provincia di Sassari.

La Regione ha annunciato un nuovo stanziamento di tre milioni di euro. Ma il problema non sono i soldi, i lavori stanno incontrando problemi di natura tecnica che hanno imposto diverse revisioni del progetto. Inoltre opere già ultimate sono state demolite e rifatte

