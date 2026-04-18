Domani, domenica, nella sala consiliare di La Maddalena, Christoph Soldan, pianistica internazionale, porterà in scena il suo recital “Un viaggio italiano”, un percorso musicale che unisce virtuosismo, introspezione e potenza espressiva.

L’artista tedesco proporrà un’immersione tra i capolavori di Domenico Scarlatti, Robert Schumann e Franz Liszt. Il concerto è organizzato dall’associazione culturale Contrapunctum ETS, e si inserisce nel programma del Festival Internazionale Contrasti 2026 – Spring Edition sotto la direzione artistica di Laura Cocco.

Tra le opere di Scarlatti (1685-1757) saranno presentate la Sonata in do maggiore K 159, la Sonata in fa minore K 466 e la Sonata in re minore 141; di Schumann (1810 – 1856) sarà proposto “Papillons" opus 2; di Liszt (1811 – 1886) "Sposalizio", "Au bord d úne source", "Les jeux d'́eau à la Villa d'́este” e "Angelus".

Classe 1964, formazione all'Università di Musica di Amburgo con una carriera internazionale consolidata, Soldan rappresenta una delle più raffinate espressioni pianistiche europee.

La sua arte si distingue per un approccio interpretativo che privilegia la dimensione spirituale e il valore profondo dell’opera musicale, qualità che lo hanno portato a esibirsi nelle principali sale da concerto europee e a collaborare con figure leggendarie come Leonard Bernstein. Il recital, con inizio alle ore 18:00, è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

È patrocinato dal Comune di La Maddalena e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari all’interno del circuito di “Salude & Trigu”.

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