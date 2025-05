Oltre duemila litri di rifiuti liquidi inquinanti, conservati all'interno di tre contenitori di plastica, sono stati ritrovati nel corso di un'attività di indagine delegata dalla Procura di Tempio Pausania dai carabinieri forestali del posto fisso di Caprera dipendente dal centro anticrimine natura di Cagliari, in un cortile condominiale a Caprera, nel Comune di La Maddalena.

All'interno dei contenitori si trovavano oli esausti provenienti dalle lavorazioni su natanti e acque di sentina di imbarcazioni per una quantità di circa 1500 litri, mentre nel terzo erano stati conservati invece rifiuti liquidi ancora da classificare.

I contenitori sequestrati

I militari sono riusciti ad individuare il responsabile e ad appurare che lo stoccaggio era illecito, perché senza le autorizzazioni per la corretta gestione dei rifiuti prevista per legge.

«Questi liquidi creano un grave pericolo per l'ambiente e per l'incolumità pubblica», fanno sapere dall’Arma. È quindi scattata la denuncia per gestione illecita di rifiuti a carico di un imprenditore maddalenino, oltre al sequestro dei rifiuti e dei rispettivi contenitori, che è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania.

(Unioneonline)

