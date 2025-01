Incidente stradale questa notte sull'isola di Caprera, lungo la strada che porta al museo multimediale (Forte Arbuticci). Per cause in fase di accertamento, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata senza che venissero coinvolti altri veicoli.

Il conducente della vettura è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco di La Maddalena, intervenuti attorno alle 3 di notte. A monitorare le sue condizioni i sanitari del 118.

Sul posto, oltre all'ambulanza e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri.

