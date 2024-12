Conto alla rovescia per il Capodanno vista mare: Olbia si prepara a brindare in sicurezza. A partire dalle 17 di oggi, e fino alla mezzanotte di domani, banditi petardi e mortaretti nelle aree pubbliche e dalle 19 di domani fino alle 7 del giorno successivo è vietato consumare e vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro o di plastica che dovranno essere somministrate solo in bicchieri di carta.

Per la notte più lunga dell'anno, invece, largo alla musica: un'ordinanza firmata dal sindaco, Settimo Nizzi, allunga l'orario notturno di diffusione della musica nei locali, prorogandolo fino alle 4 del mattino. Divieti anche sulla circolazione stradale: dal primo pomeriggio di domani è sospeso il traffico nelle vie che si affacciano sul palco allestito al molo Brin ed è istituito un unico senso di marcia sul viale Isola Bianca.

Per evitare il congestionamento del traffico e garantire la sosta sicura delle auto, a partire dalle 17 di domani e fino alle 5 dell'1 gennaio, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione un servizio navetta no stop che farà la spola tra i due parcheggi agli ingressi nord e sud della città e l'area in cui si svolge l'evento.

© Riproduzione riservata