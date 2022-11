Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia torna, al Molo Brin di Olbia, il concertone di Capodanno. Lo hanno annunciato il sindaco Settimo Nizzi e l’assessore ai grandi eventi Marco Balata durante la presentazione ufficiale del prossimo Red Valley Festival, in programma ad agosto 2023.

Ad infiammare il cuore della città, fuochi d’artificio e musica a partire dalla mezzanotte e la probabile presenza di una star della musica pop italiana: la cantante salentina Emma Marrone, questo il nome più accreditato, potrebbe essere lei la voce graffiata a salire sul palco del Brin. Con il management della cantante salentina le interlocuzioni sarebbero, infatti, in corso da tempo. Per la poliedrica artista italiana, scoperta da Amici, presenza fissa a Sanremo e sempre più proiettata nel mondo del cinema, sarebbe una prima assoluta in città e in uno degli eventi più attesi in Gallura.

L’amministrazione, pur non avvalorando le indiscrezioni sul nome, ha di fatto confermato che sarà una voce femminile ad accompagnare i festeggiamenti verso il nuovo anno; già nei giorni scorsi si era parlato di alcune papabili fra le cantanti Emma Marrone, Elodie o Alessandra Amoroso.

© Riproduzione riservata