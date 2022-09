Scaricare la cisterna dei reflui in un parcheggio pubblico senza mettersi troppi problemi. È quello che è successo ieri pomeriggio all’ingresso di Arzachena.

Intorno alle 18 un camper immatricolato in Italia, ma nel possesso di due turisti spagnoli, è stato sorpreso a scaricare una lunga scia di liquami nei parcheggi dei siti turistici situati in località Malchittu. A notarlo è stato un gruppetto di turisti allarmati dal forte odore che arrivava dal camper. A quel punto i due camperisti sono stati invitati a non muoversi, in attesa dell’intervento della Polizia locale, chiamata immediatamente. I due, però, hanno pensato di chiudere il discorso facendo finta di non capire e facendo perdere le loro tracce. Una mossa che di certo non consentirà loro di evitare la sanzione, dal momento che la scena è stata immortalata dai presenti.

Qualche minuto dopo, infatti, una pattuglia della Polizia locale è arrivata sul posto documentando l’accaduto e acquisendo foto e video. La pattuglia si è poi messa sulle tracce del camper. Non è la prima volta che i vigili intervengono per situazioni simili, ma questa volta sorprende la scelta del posto. Non un luogo appartato, lontano da sguardi indiscreti, ma un parcheggio trafficato davanti alla SS125 e all’ingresso di un ristorante. Una mossa poco astuta che costerà loro una multa di almeno 87 euro.

