Cumuli di spazzatura ovunque vicino al mare, campeggiatori in sosta per giorni davanti alle spiagge e nessun rispetto per le disposizioni del Comune di Aglientu.

È la situazione della spiaggia di Rena Majore e il sindaco del centro costiero gallurese, Antonio Tirotto, ha deciso di chiudere l’accesso al parcheggio delle spiagge, una delle quali scelta per le riprese del film Disney La Sirenetta.

Spazzatura a Rena Majore (foto Busia)

Dice Tirotto: «Abbiamo trovato auto e camper in sosta sulle dune, sui preziosissimi ginepri e ci hanno lasciato il souvenir di quintali di spazzatura abbandonata sul litorale e nelle aree parcheggio. Non sono servite campagne di sensibilizzazione, adeguata cartellonistica e manifestazioni per la tutela dell'ambiente. Provvisoriamente è necessario per il bene della natura e del buon nome della Comunità di Rena Majore proteggere questo angolo di litorale dall'accesso indiscriminato di sciacalli senza amore per la natura. Per il periodo invernale verranno posizionate delle sculture ornamentali naturali di granito che tuteleranno l’area più prossima alla spiaggia, ovviamente cittadini e residenti potranno continuare a fruire liberamente del litorale».

Sino ai primi di novembre sono stati sanzionati numerosi campeggiatori, ma è stato tutto inutile. Da qui la decisione della chiusura.

© Riproduzione riservata