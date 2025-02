Il Comune di Calangianus selezionerà 7 giovani (di cui un posto riservato a giovani con basso reddito, con ISEE inferiore a 10.000 euro) che saranno inseriti per un anno nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali. Ai giovani sarà riconosciuto un contributo economico di 507,30 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro.

Inoltre, per i giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici. Uno dei requisiti è quello della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.

Bisogna aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. I progetti previsti sono: Progetto educare al futuro - servizi educativi per minori e giovani in Sardegna, n. 2 volontari; Progetto il piacere della lettura - volontari nelle biblioteche del nord della Sardegna - numero 2 volontari; Progetto volontari per la salute e il benessere della comunità, n. 3 volontari di cui uno con ISEE inferiore a 10.000 euro. Scadenza domande: 18 Febbraio 2025- ore 14.00.

