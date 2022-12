Zio Mario Giua oggi ha compiuto 103 anni ed è la persona più anziana di Calangianus, cittadina gallurese in cui vivono altri due centenari. Vedovo con 4 figli, ha condotto una vita semplice e operosa, dedicata alla famiglia e al lavoro: come artigiano sugheriero. La professione per eccellenza di Calangianus.

«Zio Mario Giua è una persona molto nota, che conserva una grande lucidità. Come Amministrazione comunale facciamo un grande augurio a lui e alla sua famiglia per il traguardo raggiunto - dice il sindaco di Calangianus Fabio Albieri -. Per noi zio Mario rappresenta un grande esempio di onestà e laboriosità da trasmettere alle nuove generazioni».



