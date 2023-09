Abbandono di persona incapace e omissione di soccorso, sono queste le contestazioni mosse alla badante Maria Plugariu per i fatti avvenuti alla fine del 2020 a Calangianus.

La donna è a processo davanti ai giudici del Tribunale di Tempio. La vicenda drammatica è quella del pensionato calangianese di 77 anni Cesidio Cugini.

Stando al capo di imputazione, l'uomo, gravemente malato, rimase almeno due giorni riverso sul pavimento della sua abitazione, solo e privo di cure, probabilmente dopo una brutta caduta.

L’uomo cessò di vivere nell’ospedale di Nuoro qualche settimana dopo il ricovero.

Secondo la Procura di Tempio, la badante non avrebbe avvertito i medici e non avrebbe segnalato le gravissime condizioni del pensionato, inoltre non lo avrebbe curato e accudito.

Il figlio dell’anziano, assistito dall’avvocato Giuseppe Corda, si è costituito parte civile contro la badante (difesa dall’avvocata Oriana Erittu). Oggi in aula, alcuni testimoni del pm hanno dichiarato che il pensionato sarebbe stato picchiato.

