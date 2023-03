Erano gli anni Novanta quando da Arzachena si facevano volentieri poco più di 15 chilometri per raggiungere il “Bagaglino” a Liscia di Vacca per godere di una piacevole serata a teatro, in compagnia di attori e attrici di grande fama nazionale e internazionale. Non si rinunciava nemmeno nelle fredde serate invernali, tant’è che gli abbonamenti fioccavano.

Oggi il Teatro Bagaglino (ultimamente chiamato Teatro delle Stelle), situato a Liscia di Vacca, a pochi passi da Porto Cervo, ha visto calare il sipario per l’ultima volta.

La struttura era considerata il teatro degli arzachenesi che, prima della costruzione dell’Auditorium Comunale (AMA auditorium multidisciplinare), potevano disporre del “Salone parrocchiale” per eventi di più modesta portata.

L’apertura del Bagaglino, con l’arrivo delle più famose compagnie teatrali italiane, ha consentito a tanti arzachenesi di godere di piacevoli serate culturali anche quando i riflettori si spegnevano sulle estati smeraldine.

L’edificio, molto curato nelle sue decorazioni e costruito con materiali di pregio, si affacciava su un’altrettanto curata piazzetta e poteva ospitare fino a 500 persone. Era dotato di platea e galleria e veniva spesso utilizzato dalle scuole di musica per l’esecuzione di saggi e da alcuni Istituti Scolastici di Arzachena per rappresentazioni teatrali. Alcuni insegnanti delle Superiori erano soliti portare gli studenti per seguire le stagioni teatrali.

La struttura, che faceva parte del complesso che includeva l’Hotel Le Palme, anch’esso abbattuto nelle ultime settimane, farà spazio al nuovo hotel extralusso voluto dal Fondo di Investimenti Sixth Street in collaborazione con la società di consulenza finanziaria Eidos Partner. L’apertura del nuovo complesso è prevista per il 2024.

