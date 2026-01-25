Budoni, auto in fiamme nella frazione di MuriscuvóNon si esclude l’ipotesi di un incendio di natura dolosa
Un incendio ha distrutto un’auto nella tarda serata di ieri nella frazione di Muriscuvó, nel territorio comunale di Budoni.
L’allarme è scattato intorno alle 22, quando la sala operativa ha disposto l’intervento della Squadra 9A del Distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola.
Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto all’immediata estinzione delle fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ad altri veicoli o strutture vicine. Una volta spento l’incendio, l’area è stata messa in sicurezza.
Al termine delle operazioni di spegnimento sono state avviate le prime attività di polizia giudiziaria per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Secondo i primi accertamenti, non si esclude l’ipotesi di un incendio di natura dolosa. Le indagini sono in corso.
(Unioneonline/Fr.Me.)