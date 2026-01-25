Un incendio ha distrutto un’auto nella tarda serata di ieri nella frazione di Muriscuvó, nel territorio comunale di Budoni.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando la sala operativa ha disposto l’intervento della Squadra 9A del Distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto all’immediata estinzione delle fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ad altri veicoli o strutture vicine. Una volta spento l’incendio, l’area è stata messa in sicurezza.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono state avviate le prime attività di polizia giudiziaria per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo i primi accertamenti, non si esclude l’ipotesi di un incendio di natura dolosa. Le indagini sono in corso.

