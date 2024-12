Allarme a Budoni, poco dopo la mezzanotte, per un pick-up avvolto dalle fiamme in via Tiziano, nella frazione di Maiorca.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

L’auto, di proprietà di un ventenne della zona, è andata totalmente distrutta.

L’origine del rogo sarebbe di natura dolosa.

Sul posto anche i Carabinieri di San Teodoro per i rilievi di loro competenza.

