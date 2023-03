Controlli serrati da parte dei carabinieri di Ozieri nell’abitato di Buddusò e nelle campagne in materia di armi.

I militari si sono concentrati su D.F., operaio di 40 anni. Legittimo detentore di un gran numero di fucili e pistole, è stato ritenuto responsabile di un grave episodio di omessa custodia.

Nella sua abitazione sono state sequestrate due particolari pistole: una semiautomatica Beretta calibro 9 e un revolver Smith & Wesson calibro 357 magnum, due armi dalla notevole capacità offensiva che, in almeno un’occasione, erano state utilizzate per commettere dei reati e per i quali sta dirigendo le indagini la Procura di Sassari.

Le verifiche si sono estese a tutte le altre armi e il 40enne, avendo dato prova di assoluta inaffidabilità nella custodia delle stesse, ha ricevuto un provvedimento urgente di ritiro cautelare per ulteriori due pistole calibro 7.65, sette fucili da caccia calibro 12, una carabina calibro 22 l.r., nonché 225 cartucce, con l’immediata sospensione del relativo libretto di porto d’armi.

