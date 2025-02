La Cassazione ha annullato, senza rinvio, le decisioni della Corte d’Appello di Sassari su Rafael Lopes, il brasiliano di 36 anni destinatario di un mandato di cattura internazionale eseguito ad Agrustos (Budoni). Accogliendo le argomentazioni del difensore di Lopes, l’avvocato Antonello Desini, l’uomo è stato scarcerato e per ora non vi sarà alcuna estradizione in Brasile.

Le autorità brasiliane accusano Lopes di avere sparato contro la compagna (fatti del 2022) ferendola gravemente e uccidendo il bambino che portava in grembo. Ma la difesa ha segnalato che in Brasile il processo a carico di Lopes sta facendo emergere elementi che mettono in discussione le contestazioni e inoltre Antonello Desini ha escluso categoricamente una fuga del suo assistito dall’Italia: «È entrato legalmente in Sardegna per lavoro. Non è scappato, non si nascondeva ad Agrustos, dove svolge da anni l’attività di manutentore con un contratto regolare».

Rafael Lopes è stato subito rimesso in libertà.

