Blackout notturno ieri a bordo della Sharden, flotta Moby, in partenza da Olbia. La nave si trovava ancora nei pressi dello scalo marittimo sardo. Le luci sono mancate per poco più di mezz’ora, poi – dopo la segnalazione a terra – il guasto è stato risolto: problema elettrico.

Gli interventi sono iniziati alle 22.35, terminati poco dopo le 11. Una volta a Livorno sono iniziate le ispezioni del Rina, il Registro italiano navale – e della Capitaneria. «Tutto normale», spiegano dall’azienda, in quanto si tratta di un controllo previsto dopo una qualsiasi avaria a bordo.

Ieri per lo Sharden un altro ritardo, in partenza dallo scalo ligure, complice questa volta il «traffico portuale». Ma l’arrivo in Sardegna – specifica Moby – è avvenuto senza ritardi.

