Otto presepi a grandezza naturale, uno per ogni rione, allestiti dalla creatività e dalla maestria degli abitanti, uniti in un percorso enogastronomico, musicale e artistico. Dal 14 dicembre e fino all'epifania, Berchidda si trasforma nel Paese dei presepi. A illuminare il centro gallurese torna Notte de Chelu, manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, che accende le luci il 14 e il 15 dicembre. Giunto all'undicesima edizione, l'evento è un itinerario suggestivo tra l'identità della comunità e il suo patrimonio agroalimentare. Immersi nella magia del Natale e nel profumo di sapori tradizionali, Notte de Chelu accoglie i visitatori, tanti da tutta la Sardegna, tra concerti, degustazioni, laboratori creativi e visite guidate al Museo del vino e al Museo Pietro Casu, poeta berchiddese che cento anni fa scrisse la canzone che regala il nome alla manifestazione. Inaugurazione alle 18 con la visita ai presepi tra musica itinerante e prodotti tipici, concerti aperitivo a cura del centro di produzione musicale dell'associazione Time in Jazz e canti natalizi con i cori sardi.

Ogni rione propone un piatto tipico abbinato ai vini delle cantine locali per celebrare la tradizione natalizia e scoprire la storia del paese. "Notte de Chelu è un'occasione per riscoprire cultura, lingua e tradizione natalizia recuperando la sua origine nella lingua sarda e precisamente nella canzone di Pietro Casu che denomina la manifestazione", ha detto il sindaco, Andrea Nieddu. "Ed è anche un'occasione importante per offrire un turismo destagionalizzato che sarà richiamo per numerosi visitatori dei presepi che costituiscono l'attrattiva principale, un lavoro corale e di rete che ha portato la manifestazione a essere uno degli eventi trainanti del sistema Sardegna", ha concluso il primo cittadino. Notte de Chelu è anche all’insegna della sostenibilità: previsto un servizio navetta dai parcheggi esterni per raggiungere il paese senza auto.

