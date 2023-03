Tra i 3.468 eventi segnalati, nel 2022, dai viaggiatori a Italive.it c'è, anche, la IX edizione di Notte de chelu di Berchidda che, il 28 marzo prossimo, vola a Roma a ritirare il premio di Italive - Il territorio dal vivo.

Notte de chelu è tra i primi tre mercatini di Natale scelti dalla giuria del Premio, omaggiata per la sua capacità di rappresentare la sintesi dei valori identitari del territorio e della sua gente. Da nove anni, nelle feste natalizie, Notte de chelu trasforma Berchidda in una mostra a cielo aperto di presepi, realizzati dalla creatività di tutti gli abitanti del paese e allestiti negli otto rioni del borgo, tra le vie addobbate, le note dei cori di Natale, i piatti e i vini tradizionali, in un percorso di sapori e saperi che attira migliaia di visitatori.

Obiettivo del premio, giunto all'XI edizione, è promuovere il turismo che valorizza il patrimonio di arte, cultura, paesaggio e tradizioni popolari, viaggiando tra sagre, manifestazioni, mercati e rievocazioni storiche.

