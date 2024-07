Linea dura del sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti. “Data l'impossibilità di presidiare il vastissimo territorio comunale pari a 202 chilometri quadrati, per rilevare simili fatti e accertare i responsabili, il servizio di raccolta rifiuti urbani sarà potenziato con l'uso di fototrappole per il contrasto di tale inciviltà". Il primo cittadino del paese gallurese affida ai social l'avvertimento, con tanto di fotografie "per educare al senso civico e al rispetto del bene pubblico", scattate in un'area boscata di straordinario pregio ambientale, trasformata in discarica:

Foto concesse

“Si tratta di una condotta incivile che non tiene conto né del bosco come patrimonio comune né dei doveri del cittadino nei confronti della comunità cui appartiene: sarebbe stato molto più semplice esporre i rifiuti alla porta del proprio domicilio attendendo comodamente il ritiro senza dispendio di energie”.

