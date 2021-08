Intervento della Guardia Costiera di La Maddalena al largo dell’isola di Caprera.

Una barca a vela di 13,5 metri, battente bandiera francese, partita dal porto di Gaeta e diretta a Porto Vecchio-Corsica, durante la navigazione è andata in avaria imbarcando acqua, il tutto in condizioni meteo proibitive.

A bordo due persone di 60 e 65 anni.

Ricevuta la chiamata di soccorso dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Olbia, è stata disposta l’uscita della motovedetta SAR CP 306 a circa 30 miglia a est dell’isola di Caprera.

Complicate le operazioni di soccorso, a causa del forte vento di maestrale. Dopo aver messo in salvo le due persone a rischio, due ditte specializzate al recupero imbarcazioni di La Maddalena e Porto Cervo hanno messo in sicurezza e preso a rimorchio l’unità in avaria fino a Porto Cervo.

