Un’imbarcazione è affondata al largo della costa gallurese per cause in via di accertamento.

I quattro occupanti, tutti turisti italiani, sono stati salvati dalla Guardia costiera che, a bordo delle motovedette, li ha riportati a terra.

Ad attenderli, il personale sanitario per la prima assistenza.

