Una mostra all’aperto davanti allo splendido mare del Golfo dell’Asinara, a Porto Torres. L’evento avrà inizio domani mattina, venerdì 27 ottobre, in occasione della processione in onore della festa di San Gavino.

Dopo la benedizione di cavalieri, cavalli e figuranti in abito tradizionale, nel boschetto adiacente alla spiaggia di Balai, lo spazio in cui si celebra la Messa in onore dei Martiri in occasione della Festha Manna, si svolgerà una estemporanea di pittura in onore dei tre patroni della città.

L’evento - organizzato da TNT Global Art e associazione culturale Etnos e patrocinato dal Comune - coinvolgerà diversi artisti che dipingeranno le loro opere interpretando le tradizioni, i colori degli abiti, la presenza dei cavalli e delle bandiere in un percorso tra arte, devozione e tradizione dedicato ai Martiri Turritani. Opere realizzate in contemporanea all’evento, davanti ai fedeli e al pubblico numeroso che assisterà alla manifestazione. Venerdì 27 sarà la volta anche di un nuovo appuntamento con il ciclo di laboratori proposti dalla Comes per LaL-Legarsi alla Lettura e realizzati dall'illustratrice Sara Ingenuo.

Il titolo del laboratorio è “Ti racconto Maria Lai. Legarsi alla montagna e libri cuciti” e coinvolgerà due gruppi di ragazze e ragazzi della scuola media De Amicis.

Oggetto dei due laboratori saranno sia il nastro azzurro con il quale, nel 1981, Maria Lai legò il suo paese alla montagna sia la sua affascinante scrittura dei libri cuciti, nei quali l'artista parlava con il misterioso linguaggio dei fili intrecciati.

