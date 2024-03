Un chiosco in riva al mare è stato distrutto dalle fiamme ieri in tarda serata a Baia Sardinia, in località Porto Sole.

Intorno a mezzanotte sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Arzachena con il supporto di un’autobotte proveniente da Olbia.

L’intervento ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante, ma il chiosco ha riportato danni molto ingenti.

Non ci sono feriti, cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia, che in queste settimane stanno indagando sulla lunga scia di attentati incendiari che stanno colpendo la città.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata