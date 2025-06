Intervento dei vigili del fuoco, sulla 131 allo svincolo per Olbia, per l'incendio di un'autovettura. La macchina, al cui interno vi erano quattro persone, mentre procedeva in direzione Olbia intorno alle 20.30, ha preso improvvisamente fuoco, e gli occupanti sono riusciti ad abbandonare il mezzo incolumi, dopo aver posizionato l'autovettura a bordo strada .

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto all’estinzione delle fiamme, che nel frattempo avevano lambito la vegetazione circostante. Sul posto una pattuglia del Corpo Forestale, Polizia Stradale e Carabinieri.

