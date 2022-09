Sono in via di accertamento le cause di un incendio che ha seriamente danneggiato un’auto la notte scorsa a Olbia.

All’interno dell’area di un autolavaggio, nella zona dell’aeroporto, sono intervenuti alle 3 circa i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino. La squadra ha estinto il rogo ed evitato che coinvolgesse altri mezzi.

Sul posto anche la Polizia di Stato.

