Il nome di un imprenditore è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Tempio per il decesso di Smeraldo Luzzi, l’uomo di 55 anni presunta vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a Olbia lo scorso 10 giugno.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Bosco che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, l’attività è prevista per martedì prossimo. Il decesso di Luzzi è avvenuto in ospedale diversi giorni dopo l’incidente che sarebbe avvenuto durante le operazioni di trasferimento di una utilitaria con un carro attrezzi.

Stando a indiscrezioni il titolare dell’azienda e gli altri lavoratori presenti al momento dell’incidente avrebbero affermato di non conoscere la vittima, escludendo che avesse un rapporto di lavoro con la società.

Una situazione sulla quale indagano i Carabinieri e il personale dello Spresal della Asl di Olbia. Sarebbe stato già accertato che la vittima non aveva un regolare contratto di lavoro. Il legale della società coinvolta nell’inchiesta, l’avvocato Gerardo Giacu, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulle indagini in corso.

