Un’altra morte bianca in Gallura, un autista di 55 anni è deceduto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate dopo un infortunio sul lavoro. L’incidente è avvenuto a Olbia qualche settimana fa e il decesso è invece recentissimo.

La Procura di Tempio ha aperto una indagine sull’episodio per l’ipotesi di presunta mancanza osservanza delle misure antinfortunistiche (come causa della morte della vittima). La ricostruzione dei fatti è ancora in corso. L’autista, stando ai rilievi della polizia giudiziaria, stava operando su un mezzo in movimento, un carro attrezzi o un furgone, ed è caduto dal pianale finendo rovinosamente a terra. Le ferite riportate sono state letali.

I pm stanno ancora acquisendo tutti gli elementi sulla tragedia, non è escluso che la vittima non avesse alcun rapporto di lavoro con i proprietari del mezzo. Le indagini sono condotte dal pm Alessandro Bosco e sono state affidate ai Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia e agli ispettori dello Spresal (Asl di Olbia). Ancora una volta, seppure si tratta di un fatto di interesse sociale, dalle fonti qualificate non arriva alcuna informazione sull’accaduto, in ossequio al Decreto Cartabia. Morte sul lavoro e senza dati di cronaca.

