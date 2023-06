Un furgone Renault Master, intestato alla società Dual srl, della quale è amministratore unico l’assessore all’Urbanistica, Andrea Columbano, è andato a fuoco nella notte tra sabato e domenica scorsa attorno alle 3:30.

Della Dual è socio Tommaso Gallo, consigliere del direttivo dell’ente Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena.

Il furgone era posteggiato nei pressi del Villaggio Piras, nell’area privata del ristorante “L’Agriturismo”, intestato alla stessa società. Le fiamme, che hanno prodotto danni rilevanti, sono state spente dai Vigili del fuoco.

Il locale è chiuso dalla scorsa stagione estiva in attesa del completamento di alcuni lavori di ristrutturazione.

Andrea Columbano (foto concessa)

«Sono abbastanza provato da questo fatto - afferma Andrea Columbano - non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, sia come amministratore sia come imprenditore».

Ad aprile scorso, afferma Columbano, allo stesso furgone erano stati rotti gli specchietti e squarciate le gomme. «Piena solidarietà personale e di tutta l’Amministrazione nei confronti dei due amministratori, assessore Andrea Columbano e consigliere del Parco Tommaso Gallo - ha espresso il sindaco Fabio Lai - per l’atto di violenza privata subita. È evidente che la gravità dei fatti non può essere circoscritta ad una semplice bravata, un gesto da condannare sempre senza se e senza ma. Mi auguro che le indagini possano fare chiarezza in tempi brevi sulla vicenda per ristabilire un clima di serenità in città».

