Il Tribunale di Tempio ha disposto la liberazione di Giovanni Mercurio, 59 anni, di Loculi, e Francesco Ledda, 53 anni, di Alà dei Sardi, coinvolti in una maxi indagine dei Carabinieri e arrestati nel gennaio del 2021.

Secondo la Dda di Cagliari, i due avrebbero fatto parte di una organizzazione con base in Sardegna e ramificazioni in Corsica e in Campania, una banda che progettava assalti a furgoni portavalori ed era attiva anche nel traffico di droga.

Stando alle indagini, sarebbero stati organizzati, e mai messi a segno, dei colpi contro la Mondialpol in Toscana e rapine in Corsica. Il Tribunale di Tempio ha accolto le istanze delle difese (Potito Flagella, Angelo Carboni e Angelo Corda). Mercurio è coinvolto anche nell’indagine Monte Nuovo.

