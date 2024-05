Spaventoso incidente, intonro alle 19, nella zona industriale di Arzachena.

In via dell’Artigianato una donna alla guida di una Renault ha perso improvvisamente il controllo della vettura, che è uscita di strada, è andata a sbattere e poi ha rimbalzato, per la violenza dell’impatto, di nuovo verso il centro della carreggiata.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e anche il personale del 118.

La conducente, rimasta ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Olbia, con l’elicottero del servizio sanitario regionale.

Le squadre del 115 si sono occupati della messa in sicurezza della strada, mentre i vigili hanno effettuato i rilievi utili a chiarire cause e dinamica dell’accaduto.

