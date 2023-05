Due auto sono state svaligiate in un parcheggio in località Mannena, nel Comune di Arzachena. Verso le 16:30 di oggi, al rientro dopo una passeggiata in spiaggia, una famiglia tedesca ha trovato il vetro dal lato del passeggero della propria Mini Cooper sfondato e ricoperto con un plaid.

I ladri hanno utilizzato dei vecchi indumenti come protezione per non ferirsi con il cristallo frantumato, hanno rubato i pochi contanti trovati in un borsello e alcuni oggetti personali poggiati sui sedili. Spaventanti e preoccupati per il disagio in vista dell’imminente viaggio per la Germania, i turisti hanno chiesto aiuto a un passante che ha chiamato i soccorsi al numero di emergenza 112.

Una seconda auto con targa italiana, parcheggiata a poca distanza, ha subito lo stesso trattamento. Il vetro laterale sinistro è stato sfondato per accedere al veicolo e rubarne il contenuto, poi è stato ricoperto con un maglione. I vandali hanno avuto poco più di mezz’ora per agire e scappare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Arzachena.

© Riproduzione riservata