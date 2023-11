Una “Piattaforma tecnologica di sviluppo territoriale” in project financing.

È la prima iniziativa di partenariato tra Ente e aziende, che punta sull’innovazione dei servizi destinati al cittadino e al reperimento di nuovi finanziamenti.

Dal mese di marzo prossimo, la società incaricata si occuperà di ottimizzare lo Sportello Suape, gestire infrastrutture digitali come schermi e bacheche elettroniche per promuovere l'evoluzione del territorio verso un modello di smart city.

Il Comune supporterà i costi della convenzione con un contributo annuo di circa 44mila euro, mentre l'operatore economico sarà tenuto a investire almeno 2 milioni di euro complessivi.

«Era necessario abbandonare l’approccio esclusivo dell’appalto tradizionale utilizzato nella pubblica amministrazione per creare un’opera pubblica o avviare nuovi servizi - spiega Cristina Usai, vicesindaca e assessora alle Finanze –. La giunta comunale, di volta in volta, deciderà quali progetti privati sono classificabili “di pubblica utilità”, e quindi realizzabili tramite il project financing. Il primo su cui puntiamo è la Piattaforma tecnologica di sviluppo territoriale che, grazie a strumenti digitali e risorse umane altamente qualificate, gestirà per noi una serie di servizi strategici per i prossimi 10 anni».

