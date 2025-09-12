Si tratta di 350mila metri quadri, quelli che costituiscono l’area dell’ex galoppatoio comunale di Monti Aguisi sulla quale l’Amministrazione Ragnedda intende intervenire per realizzare un grande parco, nel quale poter organizzare grandi manifestazioni, fiere e concerti.

A tal fine sono state avviate le procedure amministrative, dando incarico per le procedure di fattibilità, di progettazione e realizzazione, al Settore Urbanistica e Patrimonio comunale.

«L’area di Monti Aguisi si trova lungo l’arteria della circonvallazione Olbia - Arzachena - Palau, in una posizione strategica tra i borghi di Porto Cervo, Baja Sardinia, Cannigione e il centro urbano di Arzachena» afferma il sindaco Roberto Ragnedda. «Oggi, valorizzare quei 350mila metri quadri significa creare nuove opportunità di sviluppo per il turismo, per attività sportive e ricreative capaci di sostenere i progetti di espansione dell’economia locale e dell’occupazione in autunno e primavera. Arzachena deve crescere anche in termini di servizi offerti e solo con strutture pubbliche e aree attrezzate di alto livello può attrarre idee imprenditoriali rilevanti o grandi progetti. Vorremmo valutare anche partnership pubblico - private per concretizzare in tempi più rapidi ed efficaci questo obiettivo».

