Un nuovo palazzetto idoneo ad ospitare varie discipline sportive, dotato di doppia tribuna e con una capienza complessiva di circa 600 persone. È quanto l’Amministrazione Ragnedda intende realizzare ad Arzachena presso la cittadella sportiva di Corra Cilvuna, nella stessa area nella quale insiste oggi la palestra polifunzionale.

Questa struttura che risale alla fine degli anni ‘70 e i primi anni ‘80 del secolo scorso, «per caratteristiche costruttive e dimensioni non può considerarsi idonea alle attuali esigenze». Questa infatti, scrive l’Amministrazione comunale, è caratterizzata da «altezze interne non regolamentari, assenza di tribune per il pubblico, ripartizione degli spazi interni poco funzionale, scarsa efficienza energetica, impianti vetusti e di vecchia concezione, dotazioni di sicurezza e prevenzione incendi non adeguate, ecc.».

L’immobile pertanto dovrà essere demolito realizzando, nella stessa area, il nuovo palazzetto. Nel frattempo tuttavia, essendo la palestra da demolire attualmente utilizzata da diverse associazioni sportive per lo svolgimento di varie discipline, al fine di evitare che queste non abbiano a disposizione una struttura, sarà necessario che «venga realizzato un campo polivalente per pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcio a 5, per dare continuità alle varie discipline attualmente svolte presso la palestra esistente».

© Riproduzione riservata