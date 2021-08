Raffica di controlli della Polizia nei locali della Costa Smeralda per verificare il rispetto delle norme anti-Covid e anche delle varie disposizioni di sicurezza, in particolare quelle riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande. E non sono mancate le sanzioni.

Ad Arzachena – Porto Cervo -, ad esempio, gli agenti della Polizia amministrativa e della Squadra Mobile hanno interrotto una affollata serata danzante al Just Cavalli, con dj in consolle ma anche assembramenti pericolosi e mancato uso delle mascherine.

L’arrivo dei poliziotti, in azione assieme al personale della Asl di Sassari, non ha però fatto né caldo né freddo ai presenti, che hanno continuato a ballare come se nulla fosse, fino a che è stato imposto al dj di spegnere la musica.

A quel punto gli agenti hanno potuto provvedere agli accertamenti, nel corso dei quali, oltre alla violazione delle norme anti-contagio, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie nelle cucine (mancata tracciabilità, alimenti scaduti e sporcizia).

Per questo, oltre alla sanzione amministrativa, è stato disposto anche il sequestro degli alimenti e al locale sono stati imposti 5 giorni chiusura.

Inoltre, spiega la Questura, “sono al vaglio ulteriori approfondimenti circa il mancato rispetto della normativa anti-Covid delle persone presenti all’interno del locale”.

(Unioneonline/l.f.)

