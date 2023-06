«Purtroppo, anche dalle cronache quotidiane sappiamo che ai progressi culturali non sono seguiti compiutamente i fatti ed è per tale motivo che iniziative come queste aiutano a ricordare che il percorso è ancora lungo e che è una nostra responsabilità costruire insieme una società migliore e sostenibile per tutti». Ad affermarlo è Valentina Geromino, delegata alla Cultura, che ha promosso per il 14 giugno ad Arzachena, ore 17:30 all’Auditorium Multidisciplinare, il progetto itinerante “Film & Meeting - Mamme Fuori Mercato e Inverti Tour 2023”, organizzato dall’Associazione Janas Aps in collaborazione con la consigliera di Parità effettiva della Provincia di Sassari e Zona Omogenea di Olbia Tempio, Valentina Bianco, e l’Ente provinciale di riferimento.

L’incontro inizierà con la proiezione di due cortometraggi, entrambi scritti e diretti dalla regista nuorese PJ Gambioli.

Il primo corto dal titolo “Mamme Fuori Mercato” sviluppa il tema della discriminazione delle donne, nello specifico delle madri in ambito lavorativo. Il secondo, “Inverti”, è un sequel che prende spunto dallo scenario pandemico per canalizzare la riflessione sulla precarietà lavorativa e sulle forti ripercussioni, psicologiche e comportamentali avute dai bambini e dagli adolescenti.

A seguire, le tematiche verranno riprese nel corso di un pubblico dibattito, pianificato nella modalità talk, proporrà delle testimonianze da parte di donne e madri di Arzachena.

«In una società fortemente performativa e sempre più veloce, è doveroso portare l'attenzione su una criticità ancora molto presente, così come sottolineato anche dalla Commissione europea e dall'Agenda Onu 2030, dove la strategia per il raggiungimento della parità di genere ha assunto una maggiore centralità», afferma ancora la Geromino.

Conciliare tempi di vita, cura e lavoro, sottolinea la consigliera di parità Valentina Bianco, «rappresenta un’argomentazione centrale per affrontare il tema della parità di genere in misura performante e incisiva».

L’iniziativa vedrà gli interventi della vice sindaca Cristina Usai che racconterà la propria esperienza di madre impegnata in politica e nel lavoro, della dott.ssa Alice Fois, psicomotricista del Centro Psicopedagogico Maia e della dott.ssa Deborah Milo, logopedista e neuropsicologa.

