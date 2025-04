«Quello di oggi è il primo step di quello che pensiamo di programmare essere un lungo cammino di formazione in materia: abbiamo iniziato con i rappresentanti delle aziende, degli alberghi e con i nostri dipendenti comunali, contiamo di proseguire con un secondo step, dedicandolo alla cittadinanza e alle scuole». Le parole sono di Daniela Desogus, delegata alle Politiche del Lavoro del Comune di Arzachena, che lo scorso 3 aprile ha organizzato, nell’aula consiliare, un seminario sulla sicurezza informatica, in considerazione del crescente numero di attacchi informatici, dei quali sempre più spesso riferiscono le cronache, e per i quali oltre ai danni riportati dalle aziende, pubbliche o private, e dalle istituzioni, spesso anche i cittadini subiscono disagi e danni.

Daniela Desogus, delegata alle Politiche del Lavoro (foto Claudio Modesto Ronchi)

C’è dunque, sempre più impellente e non procrastinabile, la necessità di difendersi. Durante il seminario sono state affrontate tematiche normative, organizzative e tecniche legate alla protezione dei dati; è stato approfondito il concetto di governance degli asset informativi e si è parlato dell’intelligenza artificiale. Anche il cittadino, navigando online o anche sul proprio cellulare, si vede spesso raggiunto da notifiche, email, proposte di app, richieste di aggiornamento, proposte allettanti eccetera. Il tutto venendo sottoposto al rischio di numerose insidie.

«Imparare a gestire questi aspetti, sia a livello personale che aziendale, ci protegge da truffe, attacchi informatici e violazioni della privacy, che mirano a sottrarre dati sensibili o denaro», ha detto Antonio Cocco, docente e responsabile di Network Vision.

