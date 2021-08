Intervento straordinario dei vigili del fuoco di Arzachena.

Gli uomini del 115 sono stati infatti chiamati in azione per salvare sei vitelloni, rimasti intrappolati nel greto di un torrente, in località Murineddu.

Gli animali erano scesi nel corso d’acqua per abbeverarsi, ma non sono più riusciti a risalire.

Le operazioni di recupero dei sei bovini sono durate alcune ore, anche con l’ausilio di un escavatore messo a disposizione dall’allevatore.

Alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a creare un varco utile alla risalita degli animali, tratti in salvo un po’ spaventati, ma illesi.

