Incidente stradale ad Arzachena.

Intorno alle 7.50 i vigili del fuoco sono intervenuti sulla provinciale 59 in località Cascioni dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgone.

Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dal personale del 118.

La squadra di Arzachena ha messo in sicurezza i mezzi e bonificato l'area, mentre per i rilievi è intervenuta la polizia.

(Unioneonline/D)

